Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Запуск автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» запланирован на июнь 2023 года, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх. Об этом пишет Hindustan Times.

Старт космического зонда «Чандраян-2» Indian Space Research Organisation

Глава ISRO рассказал, что следующая индийская миссия к Луне уже почти готова к запуску. Он добавил, что агентство рассматривало два возможных окна для запуска — в феврале и июне следующего года. Соманатх добавил, что выбор второго стартового окна позволит провести ещё несколько тестов.

Главной целью миссии «Чандраян-3» станет первая мягкая посадка индийского космического аппарата на лунную поверхность. Первая такая попытка была предпринята в ходе предыдущей миссии.

Станция «Чандраян-2» была запущена в июле 2019 года. Она успешно вышла на орбиту вокруг Луны, после чего от станции отделился посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагъян».

Посадочный модуль отклонился от намеченной траектории посадки, связь с космическим аппаратом была потеряна на высоте около 400 метров от лунной поверхности. В американском аэрокосмическом агентства NASA сообщили, что модуль совершил жёсткую посадку на поверхность.

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