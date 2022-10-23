Новосибирск, , 12:34 — REGNUM В Новосибирске прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения кровли общежития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обрушение кровли общежития в Новосибирске ГУ МЧС по Новосибирской области

Инцидент произошёл утром 23 октября в Ленинском районе города. Кровлю трёхэтажного здания сорвало сильным ветром и бросило во двор. В результате были повреждены два автомобиля и система горячего водоснабжения. Также произошёл обрыв проводов.

«Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет. Прокуратура проверит своевременность выполнения работ по капитальному ремонту и обслуживанию дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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