Новосибирск, 23 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирске прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения кровли общежития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГУ МЧС по Новосибирской области Обрушение кровли общежития в Новосибирске

Инцидент произошёл утром 23 октября в Ленинском районе города. Кровлю трёхэтажного здания сорвало сильным ветром и бросило во двор. В результате были повреждены два автомобиля и система горячего водоснабжения. Также произошёл обрыв проводов.

«Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет. Прокуратура проверит своевременность выполнения работ по капитальному ремонту и обслуживанию дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.