ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево
Донецк, 23 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:00 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️12:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
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