Донецк, 23 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Яковлевку из «Градов». Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:05 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️12:10 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 10 натовских снарядов.