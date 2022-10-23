Анкара, 23 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил 23 октября лидер страны Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — передает его слова Anadolu.

Эрдоган добавил, что «Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Он обсудил эту идею с президентом Турции.