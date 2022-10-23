Белгород, 23 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Временно переселены в Старый Оскол жители города Шебекино, который накануне был обстрелян вооруженными формированиями киевского террористического режима. Об этом 23 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

«Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков отметил, что во время произведённого накануне киевскими боевиками миномётного обстрела Шебекино отделение МЧС по городу применило смс-оповещение для его жителей.

При этом глава региона назвал такое решение правильным и указал, что в дальнейшем такие уведомления будут рассылать в случае возникновения такой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 10 натовских снарядов.