Москва, 23 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Состоялась премьера документального фильма об истории и укладе казаков. О выходе киноленты «Казачество» корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

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Трёхсерийный документальный фильм рассказывает о жизни казаков на Дону (Всевеликое войско Донское), Урале (Оренбургское казачье войско) и Кубани (Кубанское казачье войско). Авторы киноленты рассказывают, чем сегодня живут казаки, какую роль казачество сыграло в истории России.

Фильм доступен для онлайн-просмотра на стриминговом сервисе Premier.