Донецк, , 12:09 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 10 натовских снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️11:57 — н. п Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск и Пантелеймоновку.

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