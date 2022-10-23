Киев, 23 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Сообщения о задержании в городе Запорожье, захваченном нацистским режимом Киева, директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева подтвердила 23 октября спецслужба киевского террористического режима в своём телеграм-канале.

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«СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ», — говорится в сообщении

Также указывается, что директор «Мотор Сич» был задержан в рамках уголовного дела о «незаконной поставке» указанным предприятием товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что директор завода «Мотор Сич» в Запорожье Вячеслав Богуслаев был задержан силовиками Киева.