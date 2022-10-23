Токио, , 12:00 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru ведёт разработку системы автономного вождения, которая сможет управлять автомобилем даже при потере подключения к сети передачи данных. Об этом сообщает Nikkei.

Subaru MatanVizel

Разрабатываемая Subaru система будет передавать данные о местоположении автомобиля на удалённый сервер каждые 10 секунд. Система будет обрабатывать данные и передавать обратно на бортовой компьютер информацию о дальнейшей траектории движения. Планируется, что при временной потере сигнала автомобиль сможет продолжать двигаться, ориентируясь на данные бортовых датчиков.

Subaru стремится привлечь других автопроизводителей к этому проекту, заключая лицензионные соглашения. Тестовая версия системы с использованием связи 4G уже тестируется на моделях Legacy и Outback.

Издание отмечает, что летом 2022 года в Японии произошёл инцидент, приведший к сбое в работе беспроводной сети телекоммуникационной компании KDDI. Из-за этого возникли проблемы в использовании подключенных к сети автомобилей компании Toyota.