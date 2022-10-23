Донецк, , 12:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Докучаевск и Пантелеймоновку. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм; ️10:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Александровку натовскими снарядами.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Александровку натовскими снарядами