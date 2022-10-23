Кемерово, , 11:57 — REGNUM В Кемеровской области годовая инфляция замедляется пятый месяц подряд. В сентября темпы роста цен снизились до 15,1% против 20,5% в апреле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впрочем, это всё равно выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (14,26%), и в целом по России (13,68%).

Темпы роста цен на продукты питания в магазинах Кузбасса составили 15%. Так, замедлился рост цен на свинину и мясо курицы в связи с ростом поставок сибирских производителей. Инфляция на непродовольственные товары достигла 14,8%, на услуги — 15,6%.

«Укрепившийся ранее рубль, а также снизившийся спрос кузбассовцев на пылесосы, микроволновки, телевизоры, компьютеры и электроинструменты замедлили рост цен в сентябре на товары длительного пользования. Замедлился рост цен и на мебель», — отметил управляющий отделением Сергей Драница.