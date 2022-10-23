Симферополь, , 11:51 — REGNUM Сроки восстановления железнодорожной ветки на Крымском мосту станут известны в начале ноября 2022 года. Об этом 23 октября рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в видеосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал вице-премьер РФ, в данный момент отрабатывает не только восстановление обрушившейся автомобильной части Крымского моста, но также и ремонт той, по которой сейчас идёт движение автотранспорта, а также ведется подробная отработка вопросов, связанных с реконструкцией железнодорожной ветки.

«В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что демонтаж обвалившихся пролётов автодорожной части Крымского моста завершается.