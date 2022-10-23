Донецк, , 11:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Александровку натовскими снарядами. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Красногоровка — н.п. Александровка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава и два танка.

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