Донецк, 23 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке семь снарядов натовского калибра. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н. п Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 11:37 — н. п Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное и Горловку.