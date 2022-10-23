Москва, , 11:43 — REGNUM Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, автомобиль опрокинулся. Об этом 23 октября сообщили в департаменте транспорта столицы.

Аварийный знак

«На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Движение … затруднено, перекрыты две полосы из трех», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте ДТП работают оперативные службы города.