Новосибирск, , 11:39 — REGNUM В Новосибирской области из колонии-поселении №8 сбежали двое заключённых. По факту побега организована прокурорская проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Побег Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

По данным Главного управления ФСИН по региону, в ходе плановой проверки в исправительном учреждении было выявлено отсутствие осужденных за преступления против собственности Сергея Усарова и Игоря Кащенко.

Отмечается, что в колонии-поселении заключённые содержатся без охраны. С разрешения администрации колонии они могут передвигаться в пределах муниципального образования, если это нужно по работе или в связи с обучением.

«Могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения. Этим воспользовались указанные осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «побег из мест лишения свободы». В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение уголовно-исполнительского сотрудниками колонии.