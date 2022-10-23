Премьер Кабардино-Балкарии потребовал ужесточить меру отвественности при перевозке детей
Кабардино-Балкария, 1 июня, 2012, 16:28 — ИА Регнум. Председатель правительства Кабардино-Балкарии
"Проверки выявили грубые нарушения в обеспечении безопасности перевозок детей и порядка эксплуатации школьного автобуса, принадлежащего школе селения Лашкута Эльбрусского района. Председатель правительства КБР потребовал повысить меру ответственности должностных лиц за соблюдение технического регламента эксплуатации школьных автобусов, обеспечить проверку соответствия их технического состояния, довести до руководителей образовательных учреждений, водителей памятки с указанием обязанностей, связанныхс эксплуатацией транспортных средств для перевозки детей. Он также дал указание обеспечить своевременное представление в
Как ИА REGNUM сообщало ранее, 13 мая в поселке Иноземцево Ставропольского края, на объездной дороге опрокинулся школьный автобус "