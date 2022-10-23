Кабардино-Балкария, 1 июня, 2012, 16:28 — ИА Регнум. Председатель правительства Кабардино-Балкарии Иван Гертер в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, посвященного факту дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае с участием школьного автобуса из Эльбрусского района, потребовал ужесточить меру отвественности при перевозке детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе республиканского минтранса.

"Проверки выявили грубые нарушения в обеспечении безопасности перевозок детей и порядка эксплуатации школьного автобуса, принадлежащего школе селения Лашкута Эльбрусского района. Председатель правительства КБР потребовал повысить меру ответственности должностных лиц за соблюдение технического регламента эксплуатации школьных автобусов, обеспечить проверку соответствия их технического состояния, довести до руководителей образовательных учреждений, водителей памятки с указанием обязанностей, связанныхс эксплуатацией транспортных средств для перевозки детей. Он также дал указание обеспечить своевременное представление в ГИБДД соответствующих заявок, а также продумать возможность перевозки детей на дальние расстояния железнодорожным транспортом", - сообщили в пресс-службе.