Москва, 23 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 23 октября Минобороны России.

Минобороны России Су-25

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как пара российских штурмовиков взлетает с аэродрома базирования, следует к заданному району, наносит удар по военным целям киевских нацистов и возвращается обратно.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что все попытки боевиков киевского террористического режима пробить линию обороны в регионе были успешно отражены.