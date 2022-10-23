Донецк, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава и два танка. Об этом 23 октября заявила Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм гаубица 2С3 «Акация», два танка (Т-72Б), девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина «Husky TSV», в воздухе сбито два БпЛА противника», — отмечается в сообщении.

Потери в живой силе противника составили до 40 человек.