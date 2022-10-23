Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В Новосибирске утром 23 октября ветром сорвало кровлю с трёхэтажного здания общежития. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске ветров сорвало крышу с общежития ГУ МЧС по Новосибирской области

Сигнал о происшествии поступил в 08:05 по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что конструкции кровли сорвало во двор здания, а также на линию электропередач. В результате повреждены два автомобиля, а также система горячего водоснабжения, произошёл обрыв проводов.

«С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них 3 детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет. От мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов», — добавили в ведомстве.

Последствия удара стихии в настоящее время ликвидируют аварийно-спасательные бригады и коммунальщики. Всего задействовано 39 человек и десять единиц техники. Работу на месте контролирует оперативная группа МЧС.