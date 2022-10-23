Херсон, 23 октября 2022, 11:24 — REGNUM Все попытки боевиков киевского террористического режим пробить линию обороны в Херсонской области успешно отражены. Об этом 23 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Армия России
Армия России
Министерство обороны Российской Федерации

«На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что при этом киевские нацисты несут очень большие потери в живой силе и военной технике, и добавил, что продолжается перемещение мирных жителей правобережной части Херсонской области в безопасные районы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров.