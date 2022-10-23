Херсон, , 11:24 — REGNUM Все попытки боевиков киевского террористического режим пробить линию обороны в Херсонской области успешно отражены. Об этом 23 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

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«На фронтах Херсонской области Российской Федерации, всё без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что при этом киевские нацисты несут очень большие потери в живой силе и военной технике, и добавил, что продолжается перемещение мирных жителей правобережной части Херсонской области в безопасные районы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров.