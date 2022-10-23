Донецк, 23 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

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«Донецк. Доставил в корпус Народной милиции минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса», — написал он в Telegram-канале.

Рейс Москва-Донбасс доставил более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой обуви, спальных мешков и термобелья.