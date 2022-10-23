Донецк, 23 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное и Горловку. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:55 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️10:30 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов.