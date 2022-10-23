Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Соединённые Штаты активно передают разведывательные данные нацистскому киевскому режиму. Об этом 22 октября сообщила американская газета New Yorker.

По данным издания, в результате этого произошла в том числе и трагедия с крейсером «Москва», когда весной 2022 года режим Киева направил запрос американской разведке на данные о местоположении корабля, подтвердившей, что крейсер находится в южном направлении от Одессы, после чего на нём произошёл взрыв.

Также в публикации отмечается, что США не могут поставить много РСЗО HIMARS из-за наличия у них достаточного количсетва таких систем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции против киевских нацистов, поскольку на самом деле это противостояние президента РФ Владимира Путина с НАТО и Западом.