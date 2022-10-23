Калуга, 23 октября 2022, 12:01 — REGNUM Учащиеся средней школы № 33 Калуги приняли активное участие в всероссийской акции «Письмо солдату», а также организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих принимающим участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информации городского управления образования.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством просвещения России проводит всероссийскую гражданско-патриотическую акцию «Письмо солдату».
Читайте ранее в этом сюжете: Акция «Письмо солдату» прошла в Екатеринбурге