Калуга, , 12:01 — REGNUM Учащиеся средней школы № 33 Калуги приняли активное участие в всероссийской акции «Письмо солдату», а также организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих принимающим участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информации городского управления образования.

Учащиеся калужской средней школы № 33 приняли участие в акции «Письмо солдату» kaluga-gov.ru

«Самое ценное, что ребята школьного возраста осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Для тех, кто выполняет свой гражданский и воинский долг ради мира на Земле, — считают педагоги школы», — отметили в образовательном ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством просвещения России проводит всероссийскую гражданско-патриотическую акцию «Письмо солдату».

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