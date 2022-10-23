Минск, 23 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил 23 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства», — отмечается в сообщении.

Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета.