Киев, , 11:02 — REGNUM Советская и российская оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова, которая ушла из жизни ещё в 2015 году, внесена в санкционный список группой Ермака-Макфола. Англоязычная версия документа 23 октября опубликована на сайте главы киевского террористического режима Владимира Зеленского.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Покойная российская певица внесена в англоязычную версию санкционного списка под номером «94». Перед ней в нём находится журналист и телеведущий, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, а сразу за Образцовой идёт актёр Иван Охлобыстин.

При этом группа предлагает странам Запада ввести санкции против состоявших в указанном списке лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что власти Соединённых Штатов хотят ограничить цены на нефть из России до не более чем $60 за баррель.