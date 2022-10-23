Кызыл, 23 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Тува получит из резервного фонда Правительства России дополнительно более 118,9 млн. рублей на поддержку семей с детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Выделенные средства позволят региону обеспечить расходы на ежемесячные пособия на детей 3-7 лет, а также на выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей.

«Дополнительные ассигнования учитывают проведенную с 1 июня индексацию прожиточного минимума, который увеличился на 10%. С изменением величины ПМ выросло и количество семей, которые имеют право на указанные выплаты», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после подписания Указа о частичной мобилизации региональные власти из резервного фонда Тувы выделили средства на выплаты по 5 тыс. рублей детям мобилизованных.

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