Луганск, 23 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и 9 бронетранспортеров. Об этом 23 октября сообщила Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — отмечается в сообщении.

Уничтожено до 65 человек личного состава, 2 артиллерийские установки, 9 бронетранспортеров, 8 единиц специальной автомобильной техники.