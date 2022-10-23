Пекин, 23 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министерство промышленности и информатизации КНР провело серию закрытых совещаний с китайскими предприятиями электронной промышленности, чтобы оценить последствия ограничений на экспорт чипов из США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

В октябре 2022 года правительство США ввело новые правила экспортного контроля, запретив поставки в Китай передовых чипов и оборудования для их производства. Эти меры коснулись не только американских компаний, но и иностранных производителей, использующих американское оборудование или технологии.

По данным Bloomberg, после этого министерство промышленности и информатизации КНР провело ряд закрытых встреч с крупнейшими компаниями, которые пострадали от этих мер. В частности, сообщается, что во встречах приняли производитель чипов Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) и специализирующаяся на суперкомпьютерах компания Dawning Information Industry Co. Целью встреч была оценка ущерба и выработка последующих действий.

Представители YMTC после публикации этого сообщения заявили, что не участвовали в экстренных совещаниях с правительством Китая. В компании подчеркнули, что такие публикации нанесли ущерб корпоративному имиджу.