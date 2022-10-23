Донецк, 23 октября 2022, 10:58 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.
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