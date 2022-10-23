Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:51 — REGNUM Массовый митинг против поставок немецкого оружия киевскому режиму состоялся во Франкфурте-на-Майне. Видеозапись с протестного мероприятия 23 октября приводит телеканал «Юнион» в своём телеграм-канале.

Протест OpenClipart-Vectors

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сотни протестующих движутся по улицам Франкфурта-на-Майне с транспарантами и плакатами против поставок Берлином вооружений Киеву. При этом один из людей несет плакат, на котором изображён перечёркнутый танк.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на центральной площади Де Феррари в итальянском городе Генуя порядка 200 человек приняли участие в манифестации против антироссийских санкций и отправки оружия Киеву.