Донецк, 23 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️10:42 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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