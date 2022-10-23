Тюмень, , 10:47 — REGNUM В Тюмени арестован гражданин, который обвиняется в убийстве малолетней дочери и попытке убийства её матери. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство

Из представленных суду материалов следует, что в ночь на 21 октября 2022 года 41-летний Вячеслав Ф. будучи в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу и нанёс повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. Девочка спустя время скончалась.

Вячеслав Ф. обвиняется в убийстве малолетнего ребенка и в покушении на убийство супруги. По решению суда он будет находиться под стражей до 20 декабря 2022 года.

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