Тюмень, 23 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Тюмени арестован гражданин, который обвиняется в убийстве малолетней дочери и попытке убийства её матери. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство

Из представленных суду материалов следует, что в ночь на 21 октября 2022 года 41-летний Вячеслав Ф., будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу и нанёс повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. Девочка спустя время скончалась.

Вячеслав Ф. обвиняется в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство супруги. По решению суда он будет находиться под стражей до 20 декабря 2022 года.