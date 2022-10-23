Москва, , 10:40 — REGNUM Работа Международной космической станции (МКС), как считает правительство России, может быть продлена до 2028 года. Об этом 23 октября заявил журналистам зампред правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

МКС

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — сказал он после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».

Также Мантуров уточнил, что продление соглашения об эксплуатации МКС будет реализовано после прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран — участниц этого проекта.

Кроме того, зампред правительства России уточнил, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подтвердила техническую возможность продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС, а также разработала план мероприятий по дальнейшей их эксплуатации.

«В результате выявлено, что неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмоc» сообщили, что запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» спутник «Скиф-Д», являющийся первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера», а также три спутника связи «Гонец-М» успешно выведены на заданные околоземные орбиты.