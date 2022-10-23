Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярском крае по результатам исследования готовой продукции в 2022 году несоответствия и признаки фальсификации выявлены в 55% молочной и 45% мясной продукции.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Заксобрания, об этом рассказала депутатам директор Красноярского референтного центра Россельхознадзора Светлана Франк. По словам экспертов, много нарушений выявляются при обороте продукции.

Однако особую озабоченность парламентариев вызвали поставки некачественных продуктов питания в школы, больницы и детские сады. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора с начала года проверили более 120 образовательных учреждения.

«Выявлены нарушения в 89 учреждениях — это 73% от проверенных! Установлены, в частности, нарушения температурных режимов хранения продукции и отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям безопасности», — отметил руководитель ведомства Андрей Кулешов.

В связи с этим депутаты намерены обратиться к губернатору для координации работы ведомств, отвечающих за контроль качества и безопасности продуктов питания, а также к прокурору.

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