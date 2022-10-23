Астана, 23 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Генпрокуратура Казахстана призвала сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах. Обращение опубликовано на сайте главного надзорного органа 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы «согласованных» местными органами власти митингах на центральных площадях.

«Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось», — отмечается в обращении.

День республики празднуют в Казахстане 25 октября.