Донецк, , 10:33 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:20 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️10:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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