23 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, призвавшего мир ударить по Кремлю, если Российская Федерация ударит «по центру принятия решения» — улице Банковой в Киеве (там находится офис Зеленского).

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM В случае, если Российская Федерация ударит «по центру принятия решения» — улице Банковой в Киеве (там находится офис Зеленского), мир должен нанести по Кремлю ответный удар, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься… Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя», — сказал он в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутила убежденность Зеленского в том, что весь мир должен киевскому режиму. Другие отметили, что Зеленский уже не первый раз призывает мир ударить по России ядерным оружием, но почему-то якобы «угрожает» ядерным оружием при этом Россия. Иные также усомнились в том, что Зеленский вообще находится в Киеве. Встречались и те, кто выразил опасение, что готовится провокация.

«Да кому ты сдался, дурачок?» — отреагировала Надежда Х.

«Ядерный клоун. Новое прозвище Зеленского», — добавил «Черный».

«Похоже на провокацию…» — написала Elena.

«Это значит, что Киев готовит очень серьёзную ядерную провокацию на своей территории!» — также предположил Вася.

«Перевожу: «Я тут, дайте оружие, дайте денег. Дайте, дайте», — с сарказмом отметил Artem.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Где твой офис, шут?! В подземельях Львова или уже дальше?..» — задался вопросом «Хват Основной».

«Опять перенюхал? Завтра опять будут сопли пузырями, что такого не говорил? Мразь!» — не выдержал It’s _me.

«А потом опять скажут, «от России исходят угрозы применения ЯО». Почему от России? Если [Зеленский] это озвучивает, причём уже второй раз», — прокомментировала Марина М.

«Кто ему конкретно угрожает? Нет официальных заявлений от Путина ни о ЯО, ни о других ударах конкретно по нему. Но Зеленский так и разгоняет…» — пишет Tatyana.

«Центр принятия решений — в Вашингтоне… Киев только пешка», — подчеркнул albatros.

«А почему вам всё кто-то должен? Вам помогать, за вас мстить и т.д.? На что наработали, что произвели, тем и защищайтесь. [Киевский режим] — не пуп земли, чтобы ему все должны были», — отреагировал Danil.

«Неужели Порошенко был более человечным?..» — задумался Дмитрий.

«Ещё чего, целую ядерную бомбу на их шайку тратить…» — возмутилась Надежда Л.

«Будто он в офисе президента сидит», — усомнился Ivan S.

«А ему не все ли равно? Его-то в Киеве давно нет», — добавил Андрей С.

«Вот это самооценка…» — написала Юлия Р.

«Эта шавка ставит себя на одну линию с Путиным, а свой крысиный офис — с Кремлем! Подстилка американская!» — не выдержала Охе.

«Мир… Должен… Мир должен развязать ядерную войну из-за клоуна?..» — не понимает Андрей Е.

«Почему этот наркоман решил, что мир решит погибнуть за него», — смеется Игорь.

«Ядерный-то зачем? Если не ядерный удар по Банковой нанести, тогда мир ничего не должен, я правильно понимаю?» — задался вопросом gatamurr.

«Ох, как высоко наркоман себя поднял, мир, оказывается, из-за него должен себя уничтожить. Кому ты нужен?..» — спросила Людмила.

«А что станет с миром, если по России нанесут удар (ы)? Или на Западе думают, что в России только одна ракета?.. Что-то безумцев становится все больше… Да и зачем русским бить по Зе ядерной боеголовкой?» — подытожил «Пу!».

Читайте также: Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы»