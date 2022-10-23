Херсон, , 10:31 — REGNUM Все попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Об этом 23 октября заявили власти региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике на херсонской линии фронта.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра.

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