Херсон, 23 октября 2022, 10:31 — REGNUM Все попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Об этом 23 октября заявили власти региона.
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Отмечается, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике на херсонской линии фронта.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра.
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