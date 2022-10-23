Берлин, 23 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Из-за высокой инфляции и ослабления евро правительство ФРГ вынуждено свернуть несколько программ перевооружения. Об этом 23 октября сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на политиков и представителей промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что в первую очередь такие сокращения затронут проекты в сфере военно-воздушных и военно-морских сил, и причиной этого является инфляция, благодаря которой потенциальные закупки растут в цене, что превышает заложенные на это правительством страны €100 млрд.

Также уточняется, что в результате такого решения могут быть сокращены проект нового корвета K130, новый боевой самолёт Eurofighter, новые фрегаты и новые самоходные артиллерийские орудия, призванные заменить поставленные киевскому режиму.

При этом указывается, что власти Германии не планируют отказывается от закупок истребителей пятого поколения производства США F-35, но из-за инфляции первоначальное количество этих самолётов — 35 — может быть пересмотрено.

Кроме того, добавляется, что один из политиков ФРГ уточнил, что количество единиц во второй партии боевых машин пехоты Puma, на что было выделено €304 млн, сокращается еженедельно. При этом представители германской оборонной промышленности жалуются, что выделенных правительством ФРГ €100 млрд на перевооружение бундесвера не хватает, и для этого, по их мнению, нужна сумма в два раза больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий политик немецкой партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле, предложил ФРГ объединиться с Польшей и Францией против России.