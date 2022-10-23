Донецк, 23 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:16 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР.