Москва, , 10:26 — REGNUM Съёмки фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче при поддержке Фонда кино начнутся в первой половине 2023 года, сообщил режиссёр проекта Алексей Учитель агентству ТАСС.

Дмитрий Шостакович (сс) Deutsche Fotothek‎

Режиссёр рассказал, что работает над проектом уже два года. Фильм будет сниматься по сценарию Александра Терехова. В художественной картине найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку.

Учитель отметил, что рассчитывает начать съёмки весной или осенью следующего года. Он добавил, что отбор актёров ещё не завершён.

Фильм о Дмитрии Шостаковиче стал одним из проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино. Музыкальным руководителем фильма выступит народный артист России Валерий Гергиев.