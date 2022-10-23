Москва, , 10:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», — отмечается в телеграмме президента.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

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