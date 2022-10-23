Красноярск, , 10:24 — REGNUM В сентябре темпы инфляции в Красноярском крае продолжили снижаться, достигнув отметки в 13,6%. Это ниже показателей по России и Сибирскому федеральному округу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Колбасный прилавок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рост цен наиболее сильно замедлился на мясо и молочную продукцию. Так, индекс цен на свинину, курицу, индейку, варёную колбасу и мясные копчености не превысил 10%.

«В мясной группе товаров наибольший вес в потребительской корзине красноярцев имеют свинина и курица. На эти продукты рост цен за 12 месяцев составил 6% и 7% соответственно», — отметили в финансовом учреждении.

В банке объясняют это уменьшением затрат аграриев на корма для животных. В целом, продукты питания в крае за год подорожали на 15%, непродовольственные товары — на 14%, услуги — на 12%.