Кемерово, 23 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Жителей Кузбасса предупредили об усилении ветра и резком похолодании в ближайшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Dtp-online-news.ru Гололед

По данным Кемеровского гидрометцентра, днём 23 октября и ночью 24 числа в регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Возможны гололёд и налипание мокрого снега на провода.

Ветер усилится до 17-22, а местами до 30 метров в секунду. Температура опустится практически до нулевых значений днём.