Рига, 23 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. На 20% выше по сравнению с 2020 годом оказался уровень смертности в Латвии в 2021 году. Это следует из обнародованного 20 октября демографического обзора Центрального статистического управления (ЦСУ) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Уточняется, что в 2021 году в прибалтийской республике умерло в общей сложности 34,6 тысячи человек.

«Смертность в октябре и ноябре 2021 года впервые за последние 10 лет превысила 10%, что объясняется высокой смертностью во время пандемии COVID-19. Отметка 10% была превышена в январе 2021 года», — говорится в обзоре.

Также указывается, что больше всего скончавшихся на тысячу жителей было зафиксировано в Латгале — 24,5, а меньше всего в краях вокруг Риги — 14,3. При этом уточняется, что средний возраст умерших в 2021 году составил 75,1 года (69,9 года – у мужчин, 79,8 – у женщин).

В то же время, отмечается, что смертность детей на первом году жизни в Латвии снизилась с 6,6 смертей на тысячу в 2011 году до 2,7 в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что сотрудница таможенной службы Латвии нарушила белорусскую границу при исполнении служебных обязанностей.